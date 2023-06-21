تدشين مبادرة لبيع الأسماك الطازجة بتخفيضات تصل إلى 35 % بالأقصر

نفذت سلطات مجلس مدينة الأقصر، فعاليات مبادرة محاربة الغلاء لبيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بالسوق الحضري بشارع مطحن الإتحاد بمنطقة أبو الجود بمدينة الأقصر، للتخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء.

وقال اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، أنه تم منح التيسيرات اللازمة لأحد التجار المستثمرين لبيع الأسماك بأسعار مخفضة بالسوق الحضري بتخفيضات تصل إلي 35 %، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، ومديرية الطب البيطري، والجهات المعنية بالمحافظة، لسد احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم فضلاً عن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار.

وشهدت مبادرة "في حب مصر.. المواطن أولا" لمحاربة الغلاء، إقبال كثيف من المواطنين، حيث لاقت المبادرة استحسان أهالي مدينة الأقصر، الذين أشادوا بإقامة المبادرة بأسعار تنافسية وبجوده عالية مقارنة بالمناطق الأخرى.

جاء ذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية.

مبادرة بيع الأسماك (1)

مبادرة بيع الأسماك (2)