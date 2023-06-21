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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون

حملة أمنية بدمياط
حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون
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 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا - كفر سعد – كفر البطيخ) ، وأقسام شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة - رأس البر).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 ضبط (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. بإجمالى مضبوطات  (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام -– كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جرام – بندقية خرطوش –2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (8 متهمين " لهم معلومات جنائية").
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 

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