ضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص بحوزة 9 أشخاص بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن الدقهلية – القليوبية – الشرقية قيام 9 عناصر إجرامية لـ 6 منهم معلومات جنائية بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص متخذين من الأراضى الزراعية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – 6 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا، لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.