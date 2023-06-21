غرف عمليات بالكهرباء لتأمين التيار خلال العيد والصيف

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إقامة غرف وعمليات وطوارئ بجميع شركات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء الستة عشر لتأمين متطلبات المواطنيين من الكهرباء خلال عيد الأضحى، وحتى نهاية أشهر الصيف ورفع القطاع استعدادته لتأمين التغذية الكهربائية لأكثر من 35 مليون مشترك ولكل الانشطة التنموية.

وطلب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة من رؤساء الشركات تولى الإشراف على غرف العمليات بشركاتهم وضرورة وجود قيادات فى العمل حتى ساعات متأخرة من الليل للرد على شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا ومواجهة الطوارئ مؤكدا على ضرورة تواجد الفنيين والعمالة التى يتطلب العمل تواجدها وتوفير وسائل التنقل السريع التي تسمح لفرق الطوارئ للوصول لاماكن الاعطال فى اسرع وقت ممكن ووقف الإجازات لمن يتطلب العمل تواجدهم.

وأكد أنه سيتم القيام بجولات فى قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لمتابعة العمل وتقديم الخدمات الجماهيرية بانتظام وبأسرع ما يمكن والاطمئنان على سير العمل مؤكدا أن الشبكة القومية تتمتع بوجود فائض يصل لحوالى 40 % من إجمالى معدلات الاستهلاك مما يتيح تلبية كل المتطلبات مطالبا بتطبيق إجراءات الترشيد مع ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على معدلات الاستهلاك ومنع الشكوى من ارتفاع قيمة الفواتير

موضحا الإجراءات التي اتخذت لتأمين الشبكة حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة لتولى التنسيق بين غرف العمليات بالشركات الستة عشر وغرف العمليات بمديريات الكهرباء بالمحافظات لضمان استقرار التيار واتخاذ الإجراءات لمواجهة أية انقطاعات قد تحدث مؤكدا أن أعمال الصيانة والإحلال والتجديد سيتم ايقافها من الشهر القادم بعد أن تم إنجازها بالصورة التى تلبى متطلبات المواطنين وتضمن استقرار التيار خلال هذه الفترة بما يمكن كافة المواطنين بالاستمتاع بأجواء هذا الشهر.

ومن جانبه، أشار المهندس سامي أبووردة رئيس شركة توزيع القناة اتخاذ كل الإجراءات لتلبية متطلبات المواطنين فى محافظات القناة والبحر الأحمر وسيناء والشرقية خلال إجازة العيد حيث تشهد هذه المناطق إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء اجازة العيد وتم الانتهاء من مشروعات الخطة الطموحة باستثمارات تصل إلى 750 مليون جنية قبل البرامج الزمنية المحددة ب 6 شهور وأن كل مناطق الشركة فى المحافظات السبع التي تغطيها الشرقية وشمال وجنوب سيناء ومحافظات القناة بها فائض يمكن استغلالة فورا.

وأضاف المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بأن كل الاستعدادات لتأمين الشبكة انتهت والشبكة جاهزة وتم تأمينها للوفاء بمتطلبات المواطنين وأن فرق الصيانة والطوارئ جاهزة للعمل فورا وخاصة في أوقات الذروة المسائية وأنه تم مراجعة كل الكابلات الارضية واجراء الاختبارات للتأكد من تحملها لدرجات الحرارة واستكمال تزويد كل المحولات والأكشاك بوسائل تهوية بعد مراجعة احمالها والتأكد من توفير قدرات احتياطية بها مؤكدا استمرار أعمال الكشف والتحصيل ومواجهة السرقات.

وأكد المهندس محمد عسل رئيس شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا أن وجود قدرات آمنة بالشبكة القومية واستكمال أعمال الصيانة والإحلال والتجديد وتنفيذ الخطط الاستثمارية اعطى الشبكة القومية قدرات هائلة على تلبية متطلبات المواطنين والتغلب على الاعطال وان محافظات شمال الدلتا شدت استقرارا غير مسبوق للتيار خاصة القرى والنجوع.

وقال المهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق الاستقرار التام للشبكة الكهربائية بمحافظات جنوب الوادى الأربع سوهاج وقنا والأقصر وأسوان خاصة بالنجوع والقرى التي كانت تشهد حالات انقطاع للتيار متكررة خاصة وان هذه المحافظات تشهد هجرة عكسية خلال الأعياد والإجازات.

أضاف المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة البحيرة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بين الإدارات الفنية والاعطال للمرحلة القصوى وتوفير قطع الغيار ومراجعة مصادر التغذية للمنشآت والمؤسسات الهامة خاصة محطات المياه لعدم انقطاع التيار والتأكد من وجود أكثر من مصدر لتغزية التيار الكهربائي في حالة الانقطاع وتوفير وحدات توليد متنقلة للطوارئ.

وأوضح المهندس رأفت شمعة رئيس شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى أنه تم تركيب 15 جهاز فصل وتوصيل تلقائي للتيار لسرعة عمل المناورات واعادة التيار فورا للمواطنين وتركيب 18 منظم جهد أوتوماتيكي على الخطوط التي بها انخفاض للجهد وتركيب 139 محول لتدعيم شبكات القرى والمدن مؤكدا ان الاستثمارات الجديدة تستهدف تطوير شبكات كهرباء قرى مبادرة الرئيس لحياة كريمة وتطوير تحكمات شمال وجنوب المنيا وإضافة 456 كيلومترا جديدة لخطوط الجهد المتوسط لتخفيف الأحمال عن الخطوط القائمة وتقصير الخطوط الطويلة لتقليل الاعطال واستقرار التيار

وقال المهندس ايهاب الفقى رئيس شـركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه تم تنفيذ خطة للاستعداد لاستقبال أشهر الصيف والإجازات تضمنت صيانة للخطوط الهوائية وللمواصلات والأعمدة ، وتغيير عوازل لمواجهة التلوث وإتمام أعمال الصيانة للوحات التوزيع الرئيسية بالشبكة الكهربائية بالكامل وإجراء أعمال الصيانة لحجرات وأكشاك المحولات والاستعداد بجميع وحدات الديزل المتنقلة وتم تحديد غرفة عمليات بالديوان العام بالشركة على مدار 24 ساعة ، ويمكن لأي مشترك الاتصال بغرفة العمليات للإبلاغ عن أى أعطال.