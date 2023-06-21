وكيل تعليم دمياط يلتقي الطلاب الفائزين في مسابقة المبدع الدولي

التقى المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، الطلاب الموهوبين الحاصلين على المراكز الأولى بمهرجان الطفل المبدع الدولي المقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الحياة، وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية و زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام و النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ و ولاء عبد الرازق نائب رئيس المهرجان لمحافظة دمياط.

واستمع "وكيل الوزارة" لكل طالب علي حدا عن موهبته وكيف قام بتنميتها، معربا عن بالغ الشكر والتقدير لأولياء أمورهم ولكل من ساهم وساعد في تنمية تلك المواهب وحصد تلك النتائج المشرفة لتعليم دمياط متمنيا دوام التقدم والتوفيق.

وأهداهم "عبد الرؤوف" دروع مديرية التربية والتعليم تقديرا لتميزهم في مواهبهم المختلفة.

فاز التلميذ زياد وائل قاسم العلمي بالمركز اول انشاد دينى عمر ٧ سنوات، والطالبة رودينا محمود نوفل بالمركز الثانى تكنولوجيا المعلومات ،والتلميذة هنا خالد عبد الفتاح الغرباوي بالمركز الأول القاء شعر عمر ١٠ سنوات ،والتلميذة ميرا عمر شتا بالمركز الاول القاء شعر عمر ٩سنوات،والطالبة جنى السيد طه الدسوقى بالمركز الاول القاء شعر عمر ١٢سنة، والتلميذ عمر محمود عطعوط بالمركز الثانى في إلقاء الشعر عمر ٨ سنوات ، والطالب خالد محمد مصطفى الزرقاوى بالمركز الثانى إلقاء شعر عمر ١٤ سنة، والطالبة رودينا محمد مصطفى الزرقاوى بالمركز الثاني في القاء الشعر عمر ١٣ سنة ، والطالبة نورسان محمد الزقزوق بالمركز الثاني في الرسم ، والطالبة روان محمد سيد أحمد بالمركز الثاني في إلقاء الشعر ١٥ سنة ، والطالبة فاطمة الزهراء احمد عبد المنعم بالمركز الثالث في تلاوة القرآن الكريم.

كما نالت التلميذة شهد رضا المهدى شهادة تميز وإبداع في الرسم ،والطالبة عنود محمد عبد الوهاب فايد شهادة تميز وابداع رسم ، والتلميذ محمد نادرعزت شهادة تميز وإبداع في الغناء،والتلميذة وردشان محمد الزقزوق شهادة تميز وابداع السباحة، والتلميذ محمد وائل قاسم العلمي شهادة تميز وإبداع في التقديم الإعلامي بالإضافة إلى لقب سفير من منظمة الأمم المتحدة، والطالبة ملك معوض كامل على لقب سفير من منظمة الأمم المتحدة.