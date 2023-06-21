حبس عصابة سرقة السيارات بالمعادى

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحبس متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

تعود الواقعة عندما تم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" واعترفا بارتكاب (3 وقائع سرقة) أخرى بذات الأسلوب

وتم بإرشادهمـا ضبط كافة السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهما بالسرقة . وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.