ننشر تفاصيل لقاء وكيل تعليم دمياط مع مسئولي التوكساتو والمدارس اليابانية

استقبل المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الاربعاء، خبيرة التوكاتسو مها السيد جبة ومسئولي التوكاتسو والمدارس اليابانية بدميـاط، سماح إبراهيم رجب و همت امين أمام وسوزان طه الغزلاني وهدي رضا حمادة، وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن المدارس اليابانية بدمياط الجديدة وكفر البطيخ تتسابق في تطبيق فلسفة بناء شخصية الطالب المتكاملة "معرفي، مهاري، بدني" بالاعتماد علي أنشطة التوكاتسو اليابانية تنمية الشاملة للطفل من خلال تطبيق نظام التعليم الجديد 2,0 الذي يهدف بناء المهارات الحياتية لدى الطلاب ليتمكنوا من مواكبة تطورات القرن الحادى والعشرين بالإضافة تنمية مدارك الأطفال المتعددة برياض الأطفال من خلال أنشطة التعلم من خلال اللعب لتحقيق رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة.

وتقديرا لجهودهم البارزة في متابعتهم للعملية التعليمية بالمدارس، أهداهم وكيل الوزارة، شهادات الشكر والتقدير، مؤكدا أن تكريم القيادات التعليمية هو تكريم لجميع العاملين بالمدارس، معربا عن إمتنانه لجهودهم المبذولة لخدمة العملية التعليمية.

وتستعد مديرية الشباب والرياضة بدمياط" ادارة الشباب" لتنفيذ فعاليات مبادرة" يوم الخير" ، مرحلة التجميع والتجهيز والتغليف وذلك من داخل مركز شباب مدينة السرو والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضه "الاداره المركزيه لتنميه الشباب" إدارة أنديه الفتاة والمرأة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية تحت شعار" لبسك لغيرك عيد" بمشاركة فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع بمراكز الشباب ، تتضمن المبادرة جمع الملابس وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ،للتخفيف عن كاهل الأسرة ومواجهة أعباء الحياة وتوفير المستلزمات الضرورية .

وتهدف المبادرة إلى إدخال البهجه على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد وتحقيق التضامن الإجتماعي من خلال الشعور بالآخرين ومحاولة إسعادهم ، و هذا من منطلق الدور الذي تقوم به وزاره الشباب والرياضه داخل المجتمع وتفعيل دور مراكز الشباب كمركز خدمه مجتمعه.