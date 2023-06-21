محافظ أسوان يفتتح ملتقى التوظيف لتوفير أكثر من 450 فرصة عمل للشباب

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات ملتقى التوظيف بقاعة "شهر زاد" بنادس أسوان الرياضي، وذلك بحضور اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان، وفوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، وعادل النور مدير نادى أسوان الرياضي.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة سوق العمل الحر ، وشراكة القطاع الخاص فى المشروعات القومية.

ويستهدف الملتقى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء محافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة لتصل لأكثر من 450 فرصة عمل موزعة على 13 شركة.

عقب استماعه لعرض من الشركات عن فرص العمل المتاحة أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة من وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاتة من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية "حياة كريمة ، وتحيا مصر ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل" ، بالإضافة إلى المشروعات الجارية فى قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وإزدواج الطرق وغيرها .

من جانبه أوضح فوزى صابر أن ملتقى التوظيف الذى تم تنظيمه اليوم سيوفر فرص عمل فى العديد من الأنشطة السياحية ، والتأمينات التمويلية ، والتعليمية ، والإتصالات ، والأدوية ، والزراعة ، والمقاولات لجميع المؤهلات العليا ، والمتوسطة ، والفنيين ، والعمال ، والسائقين ، مشيراً إلى أن ملتقى التوظيف مستمر على مدار اليوم بهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين ، فى إطار الجهود المبذولة لتغير ثقافتهم للإتجاه نحو العمل الحر ، بعيداً عن الإرتكان إلى العمل الحكومى .

IMG-20230621-WA0061

IMG-20230621-WA0062

IMG-20230621-WA0060

IMG-20230621-WA0059

IMG-20230621-WA0058

IMG-20230621-WA0057