الاستعلام عن الحالة الصحية لطفلة سقطت من علو بالمقطم وتفريغ الكاميرات

بدأت نيابة المقطم الجزئية، التحقيق في واقعة سقوط طفلة من علو في ظروف غامضة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار، لكشف ملابسات الواقعة.

كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفلة، واستدعاء ذويها لسؤالهم.

وأصيبت طفلة إثر سقوطها من الطابق الخامس فى ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة المقطم، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بسقوط طفلة من أعلى عقار بدائرة شرطة قسم المقطم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين سقوط طفلة من الطابق الخامس وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفها وملابساتها.