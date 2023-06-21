حبس عصابة الاتجار في الحشيش بدار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في جوهر الحشيش المخدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح النارى، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين؛ لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ، متخذين من دائرة قسم شرطة دار السلام مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).

واعترافات المتهمين بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.