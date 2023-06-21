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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم بالاتجار في المخدرات بالدرب الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أمرت نيابة الدرب الاحمر الجزئية، حبس مسجل خطر بحوزته 1,5 كيلو حشيش، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيميائى والتحري حول نشاطه الإجرامي.

 بداية الواقعة تعود عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- له معلومات جنائية، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذاً من دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة – سلاح أبيض "مطواة" – ميزان حساس). 

اعترافات المتهم وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


 

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