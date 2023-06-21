محافظ المنوفية: غدا بدء رصف طريق شبين الكوم – الباجور

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ أعمال رصف طريق شبين الكوم – الباجور – القناطر " قطاع شنوان " غداً الخميس ، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وإزالة كافة المعوقات وسرعة نهو الأعمال للمساهمة في تسهيل حركة المركبات ، كونه طريق هام وحيوي.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق مركز ومدينة أشمون ، رافقه المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية .

وأوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أنه جار أعمال قشط طريق شبين الكوم – طنطا بداية من مدخل مدينة شبين الكوم وحتى إمتداد 5 كم استعداداً لأعمال الرصف ، كما تم نهو طبقة الأساس بطريق 42 سنتريس - أشمون بطول 10 كم وتم تنفيذ طبقة الربط بطول 2 كم ، وجار استكمال أعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.



من جانبه أكد المحافظ، أننا مستمرون في رصف وتطوير أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية بشتى أرجاء المحافظة والنهوض بمستوى البنية التحتية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف لتحقيق أعلى معدلات إنجاز لإحداث تنمية شاملة وخدمة أهالي المحافظة .