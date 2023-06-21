استعدادا لعيد الأضحى.. مياه المنوفية تطلق حملات توعية لمحلات الجزارة

وجه المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، فريق التوعية بالشركة بعمل سلسلة من الحملات التوعوية للمواطنين تجوب كافة أنحاء المحافظة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لحث المواطنين والجزارين بمحلات الجزارة على عدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي والاستخدام الأمثل لمياه الشرب.

وأوضح، أنه يتم توعية المواطنين بالشوارع والأسواق ومحلات الجزارة بنواحي المحافظة بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، كما تم توزيع ملصقات تحمل عددا من الرسائل التوعوية للمواطنين.

وأشار نجيب، إلى أن إهدار المياه في غسيل الأضاحي وإلقاء المخلفات بشبكة الصرف الصحى من السلوكيات الغير صحيحة والتي تؤدي إلى كثرة الطفوحات وانسداد شبكة الصرف الصحي ، مناشداً المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأكد على ضرورة تكثيف حملات التوعية المختلفة قبيل عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع زيادة استهلاك المياه، الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي .

وأوضح ، أن الخط الساخن 125 يعمل على مدار الساعة لتلقي استفسارات المواطنين وشكواهم المختلفة وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة أي أعطال بالمحطات أو اعمال طارئة او أزمات قد تحدث.