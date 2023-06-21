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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط أكثر من طن مصنعات لحوم وحواوشي غير صالحة للاستهلاك بالجيزة.. صور

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة
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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود حملات تمشيط الأسواق والمحال للتأكد من سلامة السلع المطروحة للمواطنين حفاظاً على السلامة العامة . 
 واطلع محافظ الجيزة علي جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والأحياء المعنية في تنفيذ حملات مكبرة استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك .
 وتمكنت الحملات من ضبط حوالي طن و 50 كجم مصنعات لحوم وحوواشي وكبدة جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد الثلاجات والمحال بمركز ومدينة أبو النمرس وتم تحرير محاضر بالمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 كما أسفرت الحملات عن ضبط 180 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير عدد 3 محاضر قانونية بالمخالفات وذلك بحي المنيرة الغربية.

محافظة الجيزة ضبط طن مصنعات لحوم المنيرة الغربية ابو النمرس