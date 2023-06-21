مصرع شخصين وإصابة 34 آخرين جراء حادث انقلاب قطار في تونس

أسفر حادث انقلاب قطار للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الذي وقع في ساعة متأخرة الليلة الماضية على مستوى محطة مساكن من ولاية سوسة عن وفاة سائق القطار وراكب وإصابة 34 آخرين.

وذكرت وزارة النقل التونسية -في بيان اليوم /الأربعاء/- أن انقلاب القطار، القادم من تونس العاصمة باتجاه قابس، حدث بعد أن جنح عن مساره وخرج عن السكة وتم نقل الركاب المصابين إلى مستشفيات لتلقي الإسعافات وهم في حالة صحية مستقرة.

وأكد البيان أنه تم الإبقاء على 6 مصابين، فقط، بالمستشفيين الجامعيين فرحات حشاد وسهلول بسوسة لتلقي الفحوصات التكميلية.

بدورها، أكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات تباعا.