في ظهورها الأول بمصر.. فيولينة عائشة سيد تعزف الفصول الأربعة في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع سفارة الدومينيكان بالقاهرة، حفلا فنيا بقيادة المايسترو أحمد فرج، ومشاركة عازفة الفيولينة عائشة سيد "الدومينيكان" فى ظهورها الأول بمصر، فى الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، الموافق 25 يونيو الجاري، على المسرح الصغير بالأوبرا، وذلك احتفالا بمرور 63 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدومينيكان.

يتضمن البرنامج مؤلفة فيفالدي الشهيرة الفصول الأربعة، إلى جانب عدد من الأعمال الكلاسيكية لكبار الموسيقيين العالميين.

يهدف الاحتفال بدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وإلقاء الضوء على ملامح من قيم وثقافة شعب الدومينيكان.

ولدت عائشة سيد فى سانتياجو "شمال الدومينيكان" وأصبحت أول لاتينية تقبل فى مدرسة للموهوبين الصغار فى عمر 13 عام ، استعرضت مواهبها كعازفة منفردة على مختلف المسارح العالمية وحازت على شهادة البكالوريوس بتفوق من كلية الموسيقى الملكية فى لندن.

نالت منحة كاملة من Soirée d'Or التابعة للمملكة البريطانية، ومنحة كاملة من مدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما ، وابرزت موهبتها وسائل الإعلام فى مختلف الدول منها ألمانيا ، ليتوانيا ، الولايات المتحدة ، كوريا الجنوبية ، البرازيل ، الأرجنتين ، الإمارات وغيرها .