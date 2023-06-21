الإسبانية للتعاون الدولي تطلق ورشة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

نظمت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (NCCPIM & TIP)، ورشة عمل لبناء القدرات لموظفي المجالس القومية العاملين على مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على الخطوط الساخنة.

وجاءت الورشة التي نظمتها الوكالة اليوم، على هامش مشروع "التعاون الدولى فى حوكمة الهجرة"(CONMIGO) ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها نحو حوكمة أفضل للهجرة على نطاق عالمي .

و افتتحت السفيرة نائلة جبر ، رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، فعالية الورشة من خلال التأكيد على أن مشكلة الهجرة غير الشرعية لا تشكل جريمة ، بل هي انتهاك لحقوق الإنسان.

وحثت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، في معرض إبداء دعمها ، على أن معالجة جذور مخاطر الهجرة مسألة ذات أهمية وطنية. وحضر الورشة ، التي عقدت يومي 18 و19 يونيو، موظفون من المجلس القومي للمرأة ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك المجلس القومي للطفولة والأمومة ، الذين قدموا جميعًا دراسات حالة وتحديات ميدانية، كما اشتمل جدول الأعمال على عروض تقديمية بمعلومات وموارد حول التعاريف القانونية والإطار المحيط بالهجرة ، والجهود والاستراتيجيات الوطنية ، فضلاً عن أشكال التدخل وبروتوكولات الإبلاغ وإدارة الحالات.

وأعطت الجلسة الختامية للمشاركين الفرصة لمناقشة مسارات جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تبادل وجهات نظرهم وخبراتهم من الميدان بالإضافة إلى المعرفة التي اكتسبوها من ورشة العمل. بعد التقييمات والعروض التقديمية النهائية ، أقيم حفل ختامي لمنح المشاركين شهادات مقدمة من وممثلين من الوكالة الأسبانيه للتعاون الدولى و اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

مشروع "التعاون الدولى فى حوكمة الهجرة" (CONMIGO) يهدف إلى تحسين إدارة الهجرة في مصر، يتشرف التعاون الإسباني بالعمل بشكل وثيق مع لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتطوير قدرات جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل جعل الهجرة قوة دافعة للتنمية، تستخدم أنشطة المشروع نهجًا متعدد الأبعاد لإدارة الهجرة بما يتماشى مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.