جامعة المنوفية تحرر أمية 7502 مواطن بدورة أبريل 2023

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نجاح طلاب الجامعة في تحرير عدد (٧٥٠٢) مواطن ومواطنة من الأمية بدورة ابريل ٢٠٢٣ من خلال الفصول التي تم التعاقد عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن ٦١٠٨٧ مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وكذلك خارج محافظة المنوفية.

وأشاد رئيس الجامعة بمشاركة الطلاب الفعالة فى المبادرة الرئاسية "مصر بلا أمية" ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجاً، والتأكيد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها.

وأشار شرف إلى أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أميه وشارك الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالى، موجها الشكر لمركز تعليم الكبار بالجامعة ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.