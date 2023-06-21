ريال مدريد يمدد عقد توني كروس

أعلن نادي ريال مدريد الإسبانى، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعبه الألماني توني كروس لاعب وسط الفريق، لمدة موسم لينتهى فى 30 يونيو 2024.



ونشر النادى الملكى بيانه على موقعه الرسمى قال فيه : "اتفق نادي ريال مدريد وتوني كروس على تمديد عقد اللاعب ليظل مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو 2024".



وانضم كروس لريال مدريد في صيف 2014، قادما من صفوف بايرن ميونخ، وهو أكثر لاعب ألماني ارتدى قميص ريال مدريد برصيد 417 مباراة.



وتوج تونى كروس في المواسم التسعة التي قضاها كلاعب في ريال مدريد، بـ 20 لقبا: 4 دوري أبطال أوروبا، 5 كؤوس العالم للأندية، 4 كؤوس السوبر الأوروبية، 3 بطولات ليجا، 1 كأس الملك و3 كؤوس السوبر الإسباني.

