ads
الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. انطلاق حملة النظافة بمساجد الجمهورية استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك

جانب من حملة النظافة
جانب من حملة النظافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت اليوم، الأربعاء، حملة نظافة واسعة في جميع مساجد الجمهورية والتي تستمر حتى صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ووطني وإنساني، وأن الأمر في بيوت الله عز وجل أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا.

وتقام صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.

ويأتي ذلك في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ. 

0cf94a20-8c7f-449b-b5f6-7372f14f1187
0cf94a20-8c7f-449b-b5f6-7372f14f1187
0e4c4f23-b6b4-453f-8e01-6b5918153672
0e4c4f23-b6b4-453f-8e01-6b5918153672
5bb21bbd-9e47-498d-9e3e-eb35455999fb
5bb21bbd-9e47-498d-9e3e-eb35455999fb
6b6ad0c4-7888-43c7-8d90-cbbfad2a50fd
6b6ad0c4-7888-43c7-8d90-cbbfad2a50fd
6bc1781a-91fb-491b-b422-9b5d57694c14
6bc1781a-91fb-491b-b422-9b5d57694c14
6d97381f-4ce4-4604-9c6d-0116f758cc08
6d97381f-4ce4-4604-9c6d-0116f758cc08
9bd0962b-f223-4a2e-abe6-6b54a1a2ca58
9bd0962b-f223-4a2e-abe6-6b54a1a2ca58
23e2f7b5-72dc-498f-82f1-499b049d1fd4
23e2f7b5-72dc-498f-82f1-499b049d1fd4
25b71577-46d5-4618-979d-a79db10c8f76
25b71577-46d5-4618-979d-a79db10c8f76
051edd60-160f-441d-b73a-ba38a15dbb1d
051edd60-160f-441d-b73a-ba38a15dbb1d
56e4a291-d264-43ed-ab60-7e01d4ba9404
56e4a291-d264-43ed-ab60-7e01d4ba9404
72c0ebd3-867a-40b6-9baa-3480040e62ec
72c0ebd3-867a-40b6-9baa-3480040e62ec
93a47a9b-8cae-4c8b-8c6b-74c2e3766305
93a47a9b-8cae-4c8b-8c6b-74c2e3766305
130b7b13-7399-4b2e-9732-0d2679369f2b
130b7b13-7399-4b2e-9732-0d2679369f2b
523b96c4-d5d6-41fa-a83f-513802b98b05
523b96c4-d5d6-41fa-a83f-513802b98b05
5548a2b8-5cff-480f-8b23-b33ac5f5fb49
5548a2b8-5cff-480f-8b23-b33ac5f5fb49
006382f0-04d0-4aeb-98d3-3a6cb5ef10c9
006382f0-04d0-4aeb-98d3-3a6cb5ef10c9
56194ee8-22dc-4d53-ae38-9fad94c05642
56194ee8-22dc-4d53-ae38-9fad94c05642
81719b89-c6a8-4c4a-9144-98efcc6690d9
81719b89-c6a8-4c4a-9144-98efcc6690d9
20739268-02bf-4219-a3e4-9e202c87a2d6
20739268-02bf-4219-a3e4-9e202c87a2d6
a8e62f6e-f513-4c81-87a1-31754e5be63b
a8e62f6e-f513-4c81-87a1-31754e5be63b
b4b2f06e-21ed-4ddc-9b25-4dfc7742e351
b4b2f06e-21ed-4ddc-9b25-4dfc7742e351
b9a5b5ad-bdca-4837-a9d1-10a08aa214fd
b9a5b5ad-bdca-4837-a9d1-10a08aa214fd
bb652ab6-8aa0-4a39-b739-204bc4d8dc13
bb652ab6-8aa0-4a39-b739-204bc4d8dc13
beb2dc87-e896-4205-adb9-ce20d4583a61
beb2dc87-e896-4205-adb9-ce20d4583a61
cfcaf7d3-8736-4e5d-bd9d-a5c19f9fa0d3
cfcaf7d3-8736-4e5d-bd9d-a5c19f9fa0d3
d3107460-7c98-4487-afc1-e5d13812c6b2
d3107460-7c98-4487-afc1-e5d13812c6b2
e69c98ce-0264-4b7a-a430-8009744dd8c4
e69c98ce-0264-4b7a-a430-8009744dd8c4
e74f23cf-be72-4db1-a7d7-d30843a71808
e74f23cf-be72-4db1-a7d7-d30843a71808
e88e01a7-044f-4231-b585-fb3b64149359
e88e01a7-044f-4231-b585-fb3b64149359
e146a12f-4ac3-42d7-8755-09aeadb29e53
e146a12f-4ac3-42d7-8755-09aeadb29e53
e534ea97-1903-4f2b-9e3e-c275fc37e2b5
e534ea97-1903-4f2b-9e3e-c275fc37e2b5
e945c7dc-b34c-4768-a832-3d1bbf87dd62
e945c7dc-b34c-4768-a832-3d1bbf87dd62
e21257af-e545-444e-8e35-1ad796945ff4
e21257af-e545-444e-8e35-1ad796945ff4
eb4f5f33-86d6-42b0-a753-b974c5946a81
eb4f5f33-86d6-42b0-a753-b974c5946a81
ebb2f4af-ee19-487f-ae00-186e12fe44c0
ebb2f4af-ee19-487f-ae00-186e12fe44c0
f7bcdbca-7fcf-45e0-8be1-685deb5c3fa2
f7bcdbca-7fcf-45e0-8be1-685deb5c3fa2
f44d7539-c4e8-4741-b91e-4eb8d3cab869
f44d7539-c4e8-4741-b91e-4eb8d3cab869
f4189c4c-4412-4786-9a61-9761902ddd29
f4189c4c-4412-4786-9a61-9761902ddd29
ffb485c4-b18f-4b9d-bcdb-d8aacbdf77fc
ffb485c4-b18f-4b9d-bcdb-d8aacbdf77fc
مساجد الجمهورية صلاة عيد الأضحى مصليات العيد للسيدات الساحات المقررة لصلاة العيد