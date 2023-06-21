مجلس جامعة بني سويف يكرم عددا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب إعلام

كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، في جلسته رقم 222 عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الإعلام لنجاحهم في إنتاج وإخراج عدد من الأفلام للترويج لجامعة بني سويف وكلياتها، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، والدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام.

ووجه الدكتور منصور، الشكر للدكتور عبدالعزيز السيد عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب على مجهودهم والجهود التى تبذلها الكلية في إنتاج وإخراج عدد من الأفلام للترويج للجامعة وكلياتها بصورة مشرفة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ونجاح الفيلم الأخير عن الجامعة، حيث شهد تفاعل كبير نظراً لما يحتويه من المهنية والاحترافية في إخراج الفيلم بتلك الصورة.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، على دعم وتشجيع الموهوبين من الطلاب وتخريج كوادر إعلامية قادرة على المنافسة فى مجال الإعلام، بالإضافة إلى التدريب الميدانى على أرض الواقع فى مشروعات التخرج والتى يتنافس فيها الطلاب على المستويين المحلى والدولي، والتى تعد واجهة مشرفة للكلية ولجامعة بنى سويف.

ووجه الدكتور عبدالعزيز السيد عميد الكلية، الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه المستمر ومؤازرته لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وحثه الدائم لهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والمسابقات المحلية والدولية وتوفير كل الدعم لهم.