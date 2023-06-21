مجلس جامعة بني سويف يكرم المتميزين بمركز الطباعة والنشر لتفانيهم في العمل

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 222، المنعقدة صباح اليوم، عدداً من العاملين المتميزين بمركز الطباعة والنشر لجهودهم المبذولة وتفانيهم في العمل، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، والدكتور ناجي رضوان مدير مركز الطباعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه النماذج المشرفة ينبغي تكريمها لكي يقتدي بها الجميع، انطلاقاً من أهمية تكريم الموظفين المتفانين في العمل، تقديرًا لجهودهم وضميرهم اليقظ خلال أدائهم العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة الجامعة وتطورها، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لهم.

والعاملون الذين تم تكريمهم هم: الأستاذ وجدي كمال سيد، والأستاذ عبد المجيد عبد المنعم صابر، والأستاذ أحمد محمد سيد، والأستاذ أحمد عمر عبدالله، والأستاذ عبد التواب محمد حسن، والأستاذ محمد موسى علي، والأستاذ حسين حسن محمد، والأستاذة سمية حسن معوض، والأستاذة رباب عويس أحمد.