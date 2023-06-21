زيزو يخوض تدريبات إضافية في "الجيم"

خاض أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات إضافية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة.

وقام" زيزو "بأداء بعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيمانيزيوم عقب الانتهاء من خوض المران الجماعي مع الفريق، وذلك لعلاج الإرهاق قبل المواجهة المقبلة أمام فاركو، خاصة أنه شارك مع المنتخب الوطني في المباريات الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ 16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.