استعدادا لفاركو.. فقرة تدريبات خاصة للاعبي الزمالك لتسديد ركلات الترجيح

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، فقرة تدريبات خاصة على تنفيذ ركلات الترجيح من منطقة الجزاء، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وشارك في هذه الفقرة جميع اللاعبين تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني، في إطار الخطة الموضوعة استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة وذلك تحسبا لانتهاء المباراة بالتعادل واللجوء إلى ركلات الترجيح.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.