مجلس جامعة بني سويف يكرم عشائر الجوالة المشاركين بالمهرجان الكشفي

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 222 المنعقدة صباح اليوم، عشائر الجوالة والجوالات المشاركين بالمهرجان الكشفي الـ 28 والإرشادي الـ9 لجوالي وجوالات الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب.

أوضح رئيس الجامعة، أن المهرجان يستهدف تنمية وصقل مهارات الجوالين ورفع كفاءتهم ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين والتوعية بأهداف الجوالة داخل الجامعة والتي تستهدف خدمة وتنمية المجتمع وتوجيه طاقات الشباب نحو خدمة الوطن، وتوعية الطلاب بأهداف الجمهورية الجديدة، فضلاُ عن الإعداد الجيد للمشاركة في المسابقات الخارجية.