"أديان" بالشراكة مع منظمة يونيسف لبنان تطلق شبكة "قدوة" للقادة الدينيين

أطلقت مؤسسة أديان بالشراكة مع منظمة يونيسف لبنان، شبكة "قدوة" للقادة الدينيين، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية" قدوة " التي تهدف الى توسيع تجمع الحلفاء الذين يعملون مع القادة الدينيين للوقاية من الممارسات الضارة بالأطفال.

وقالت أديان عبر صفحاتها علي شبكة التواصل الاجتماعي منذ قليل، إن ذلك يأتي من خلال قدراتهم كقادة مؤثرين في مجتمعاتهم، يمكن للقادة الدينيين المحليين تعزيز جهود المناصرة على أرض الواقع مع المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى العمل كعناصر تغيير مع مجموعة واسعة من أفراد المجتمع - لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والأكثر عرضة، من خلال هذه الشبكة ، سيتحد القادة الدينيون من جميع الخلفيات لضمان بيئة حامية وأكثر أمانًا للأطفال في لبنان.

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