شاهد.. ما لا تعرفه عن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس

تنطلق قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، غدا الخميس، ولمدة يومين، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تهدف القمة إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

تأتي القمة في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ويلقي الرئيس السيسي كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان “طريقة جديدة.. الشراكات من أجل نمو أخضر”.

وتأتي مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التى تربط مصر وفرنسا.