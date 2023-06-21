حبس شخص لحيازته سلاح ناري بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس أحد الأفراد، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد توجية له تهمة حيازة سلاح ناري جرينوف حال قيادته سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة حلوان خلال سفره إلى مسقط رأسه بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، وقد تم التحفظ علي المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

البداية خلال تواجد قول أمني من مباحث تأمين الطرق والمنافذ بالجيزة بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز شرطة الصف، والاشتباه في سيارة ملاكي يقودها أحد الأشخاص في عقد الخامس أصل إقامته مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وباستيقافها وتفتيشها عثر على سلاح ناري جرينوف وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الحماية، وتم اقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.