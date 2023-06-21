محافظ المنوفية : تجهيز 442 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف ، وذلك لمناقشة استعدادات مديرية الأوقاف لعيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات لأداء شعائر صلاة العيد بها .

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف فقد تم الإنتهاء من تجهيز (442) ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال ، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد، مشيرا إلى أن تلك الساحات تنوعت ما بين (26) ساحة بمركز السادات ، و (14) ساحة بمدينة سرس الليان ، و(32) ساحة بمركز منوف ، وكذا (40) ساحة بمركز تلا ، و(53) ساحة أخرى بمركز شبين الكوم ، و(21) ساحة بمركز بركة السبع ، فيما تم تجهيز (32) ساحة بمركز الشهداء ، و(47) ساحة بمركز قويسنا ، و(73) ساحة بالباجور و(95) بمركز أشمون.

هذا وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الأضحى و لإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة ، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بالإلتزام بكل دقة بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها ، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لشعب المنوفية العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، مشدداً برفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال إجازة العيد وبما لا يعكر صفو الاحتفالات .

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