ضبط 5 طن مستلزمات بلاستيكية ومواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة اليوم الأربعاء حملة تموينية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وأسفرت عن تحرير المحضر رقم ٩٠٩١ جنح مركز بلبيس ضد مسئول مصنع للأدوات المنزلية والشماعات البلاستيكيه يُدار بدون ترخيص وتم التحفظ على ٤ طن شماعات بلاستيكية وحافظة طعام مجهولة المصدر وبدون فواتير.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٠٣٩٧ جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية العدلية لحيازته ٥٠ كرتونه مقرمشات للأطفال بإجمالي وزن طن و250 كيلو تقريبًا مجهولة المصدر وبدون فواتير.

وتم تحرير المحضر رقم ١٠٣٨٩جنح مركز بلبيس ضد محل علافه بناحية القاسميه لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.

والمحضر رقم ١٠٣٩٩ جنح مركز بلبيس ضد محل بقالة بناحية بساتين الإسماعليه لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

وتحرير محضر رقم ١٠٤٠٠ جنح مركز بلبيس ضد محل كشري بناحية بساتين الإسماعيلية لعدم حمله شهاده صحيه.

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الأربعاء فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.