بتكلفة 30 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي الحسنة بمركز طما بسوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى الحسنة بمركز طما والذى تم تنفيذها تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك بتكلفة اجمالية تبلغ 30 مليون جنيه.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب واضاف ان المشروع يتكون من محطة رفع رئيسية تبلغ طاقتها التصميمية ٧٠ لتر لكل ثانية ومحطة رفع صرف صحى فرعية تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠ لتر لكل ثانية وتخدم ٧ آلاف نسمة بقرية الحسنة وتوابعها بمركز طما.



وأضاف المهندس محمد السيد محمد رئيس قطاع الصرف الصحى ان المشروع يتكون من شبكات انحدار بطول ٨ كيلو متر وخط طرد بطول ١.٣ كيلو متر وان مشروعات الصرف الصحى تساهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين