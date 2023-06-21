البنتاجون: أرسلنا طائرات وسفنا للبحث عن الغواصة "تيتان" المفقودة

أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينغ، أن وزارة الدفاع الأمريكية تساعد في عملية البحث عن الغواصة "تيتان" المفقودة.

وقالت سينغ في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، إن طائرتين من طراز "سي 130" نفذتا طلعات بحث فوق المنطقة، وستنضم إليهما طائرة استطلاع من نفس الطراز تابعة للحرس الوطني الجوي، وبنهاية اليوم سنكون قد خصصنا ثلاث طائرات لعمليات البحث.

وكان حرس السواحل الأمريكي، قد أفاد في وقت سابق، بأن طائرات كندية التقطت صوت ضوضاء تحت الماء في موقع فقدان الغواصة السياحية المفقودة، ودخلت عمليات البحث عن غواصة سياحية مفقودة في المحيط الأطلسي يومها الرابع، إذ تسابق فرق الإنقاذ الزمن للعثور على الغواصة التي اختفت أثناء نقلها ركابا أثرياء في رحلة إلى حطام السفينة (تيتانيك) في المياه العميقة قبالة ساحل كندا.

وتتمتع الغواصة السياحية التي يبلغ طولها 21 قدما بالقدرة على البقاء في أعماق المحيط لمدة 96 ساعة ما يمنح من على متنها فرصة القدرة على الحصول على الأكسجين حتى صباح الخميس القادم.

يذكر أن الغواصة فقدت الاتصال بسفينة تنتظرها على سطح الماء بعد حوالي ساعتين من نزولها إلى الأعماق يوم الأحد الماضي.