“تكنولوجيا الأغذية” ينظم برنامجا تدريبيا حول طرق استخلاص زيت الزيتون والتعرف على جودته

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى بعنوان "طرق إستخلاص زيت الزيتون والتعرف على جودته" والذى انعقد خلال الفترة من الاثنين الموافق 19/6/ 2023 الى اليوم الأربعاء 21/6/ 2023 بالمعهد لعدد من المستثمرين و العاملين فى مجال استخلاص وانتاج زيت الزيتون و كذلك أصحاب مزارع الزيتون تحت رعاية د شاكر عرفات مدير المعهد وإشراف د عاطف سعد وكيل المعهد للإرشاد والتدريب ،وذلك انطلاقا من الدور الخدمى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فى تدريب ورفع كفاءة العاملين فى مجال التصنيع الغذائى بصفة عامة وقطاع تصنيع زيت الزيتون بصفة خاصة وتحسين قدراتهم الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة.



وأشار "عرفات" إلى أن زيت الزيتون هو زيت مستخرج من ثمار الزيتون و له العديد من الإستخدامات فى مجال الطب و الصيدلة و الاغذية وفى صناعة الصابون، كما ان زيت الزيتون يستهلك بكثره لكونه غذاء صحى غنى بالدهون المفيدة ومضادات الاكسدة الطبيعية. استهلاك زيت الزيتون يعمل على خفض الكوليسترول الضار LDL-cholesterol، وبالتالى يقلل من حدوث أمراض القلب وتصلب الشرايين وكذلك الأمراض الناتجة عن زيادة الكوليسترول نتيجة لاحتوائه على حمض الاوليك بنسبة عالية وكذلك نتيجة توازن الأحماض الدهنية المشبعة والغير مشبعة.

هذا ووجد انه نتيجة لاحتواء زيت الزيتون على مضادات أكسده طبيعية مثل البولى فينولات والتوكوفيرولات والتى تقوم بربط الشقوق الحره والذى يؤدى تراكمه تؤدى إلى تكوين هيدروبيروكسيدات سامه لها تاثير فى احداث امراض سرطانية وبالتالى استهلاك زيت الزيتون يمنع تكوين تلك الامراض (حيث تعمل الشقوق الحرة على تقدم عمر الخلايا) اضافه لحماية الزيت من التأكسد.

ويعتبر زيت الزيتون المستخرج من ثمار الزيتون باتباع طرق التصنيع الجيدة قد يعالج الحساسية المتكررة ومشاكل الجهاز الهضمى وملين خفيف، ويعالج تورم الغدد الليمفاوية وتورم المفاصل وآلامها، وقلة الشهية والجيوب الأنفية المنتفخة ومشاكل الجهاز التنفسى لاسيما الربو وقرح الجلد والهرش والقلق ومشاكل العدوي ووهن العضلات. وهو مضاد للبكتريا والفطريات والطفيليات والفيروسات ومفيد في تخفيض السكر في الجسم، وضغط الدم وتقوية جهاز المناعة، وكذلك مفيد في علاج الأمراض الفروسية.



من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة أن البرنامج التدريبى يضم حزمة من الموضوعات النظرية و العملية الهامة التى تهدف الى رفع كفاءة العاملين فى مجال انتاج زيت الزيتون و التعرف على العوامل المؤثرة على خصائص جودته وكيفية الحكم على جودة زيت الزيتون حسيا ومنها:



• علاقه درجة النضج وتقنيات الجمع والنقل بجودة زيت الزيتون.

• علاقة تقنيات الإستخلاص والتنقية ( الترشيح ) والتعبئة والتغليف بجودة زيت الزيتون.

• مواصفات الجودة الكيميائية والطبيعية ومعايير النقاوة لزيت الزيتون .

• تأثير التخزين على جودة زيت. الزيتون وأفضل الممارسات المتعلقة بتخزين زيت الزيتون.

• مواصفات الجودة الحسية لزيت الزيتون .

• إقتصاديات تصنيع زيت الزيتون.