الرئيس الأوكراني يشكر المملكة المتحدة وقيادتها لدعمها بلاده

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الأربعاء/ عن شكره للمملكة المتحدة وقيادتها لدعمها بلاده والاتحاد معها من أجل الدفاع عن الحرية.

وشدد زيلينسكي -خلال كلمة ألقاها في مؤتمر لندن لإعادة إعمار أوكرانيا اليوم /الأربعاء/ عبر الفيديو كونفرنس- على الحاجة إلى ثقة مؤسسات الأعمال في أن ما سيتم إعادة بنائه في أوكرانيا لن يسقط مجددًا.

وقال زيلينسكي "نحن نحمي أوكرانيا ونحمي الحرية، وعندما نبني أوكرانيا ستقوم الحرية في الدولة والمنطقة والقارة والعالم أجمع"، مضيفا أنها مهمة عالمية.

كما أكد أن أوكرانيا نجحت في جعل الاتحاد الأوروبي متحدا كما لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 600 مليون مستهلك يعتمدون بشكل مباشر على إنتاج أوكرانيا الزراعي وأن الحرب سلطت الضوء على أهمية منتجات الحبوب الأوكرانية.

وتابع الرئيس الأوكراني أن الطاقة الخضراء هي التي تضمن استقرارًا حقيقيًا للطاقة وأنه يمكن لأوكرانيا أن تكون أحد الموردين الرئيسيين، مشيرا إلى تأثر العالم جراء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي.

وأوضح أن الموارد الحيوية للاقتصادات الحديثة مثل الليثيوم موجودة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الموارد والأراضي لم تكن الأسباب الوحيدة لهجوم روسيا على بلاده،: "لكن القادة الروس قلقون جدا من الديمقراطية لأنها هي التي تمهد الطريق لسيادة القانون والتخلص من الفساد".

وأعرب عن شكره لسويسرا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكل دولة اتفقت مع أوكرانيا على المبادئ الأساسية لإعادة الإعمار، مؤكدا أهمية الانتقال في هذا المؤتمر من الاتفاقات إلى تنفيذ مشاريع حقيقية.

وقال إن الوفد الأوكراني المتواجد في لندن سيقدم أفكارا ومقترحات، معربا عن تمنياته بأن يتم تنفيذها.