ضبط 71 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا اليوم الأربعاء، 71 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 71 مخالفة تموينية منها 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين ( 16 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن- 10 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – محضر عدم وجود ميزان- 33 قضايا متنوعة أخرى)، و11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار- 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية – محضران إدارة منشأة بدون تراخيص).

