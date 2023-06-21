حياة كريمة.. مكتبة الطفل والشباب تستقبل لقاءات التثقيف الرقمي

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم لقاءات التثقيف الرقمي، التي تقدمها ضمن أعمال محور "بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية"، بمحافظة قنا، إحدى محافظات مبادرة "حياة كريمة".



ويقدم اللقاء لثمانين من رواد مكتبة الطفل والشباب بقفط، وشمل موضوعات ومفاهيم ترتبط بالتحول الرقمي وتقنياته وتطبيقاته، على وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق الرقمي لرفع الوعي المعلوماتي وبناء القدرات الرقمية لرواد قصور الثقافة.

وخلاله، أوضح كل من المهندس محمد كمالي، والمهندسة رحاب أحمد -بوزارة الاتصالات- أن هدف اللقاءات سد الفجوة الرقمية بين الحضر والريف وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، ومحو الأمية الرقمية للمواطنين بمحافظات مبادرة "حياة كريمة".

واللقاء تنظمه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام والإدارة العامة للمتابعة وتقييم البرامج التدريبية برئاسة د. بسنت صلاح الدين، بالتعاون مع فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويأتي استكمالاً لتكاتف جهود قطاعات الدولة لتقديم حزم خدمية متكاملة، لمحو الأمية الرقمية.