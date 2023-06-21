جامعة حلوان.. ختام دورة تدريب المدربين على ريادة الأعمال المجتمعية والتنمية المستدامة

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية تدريب المدربين في مجال ريادة الأعمال المجتمعية و التنمية المستدامة بما يساهم فى رفع مهارات أعضاء هيئة التدريس و نشر ثقافة ريادة الأعمال المجتمعية والتوعية بآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر بيان جامعة حلوان أن الجامعة اختتمت فعاليات دورة تدريب المدربين TOT في مجال ريادة الأعمال المجتمعية والتنمية المستدامة بمشروع سفير التابع لمكتب الحاضنات التكنولوجية.

وقام بالتدريب خبراء متميزين بالتعاون مع ICE Alex أحد الشركاء بمشروع سفير الممول من الوكالة الجامعية الفرانكفونية (AUF) وكان اليوم الختامي مع د. أحمد الكراني ممثلا عن Ice Alex .

وأقيمت فعاليات الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعه، الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، ورئاسة أ.م.د. إيهاب عبد الرؤف عيسوي مدير المكتب و منسق المشروع بجامعة حلوان.

ومن جانبه، سلم الدكتور عماد ابو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، شهادات إتمام الدورة التدريبية للمشاركين من كليات التربية رياضية (بنات) – الخدمة الإجتماعية – التجارة- الإقتصاد المنزلي.

هذا ويلتزم المتدربون والذين تم اختيارهم على أساس تنافسي بمشاركة خبراتهم وتقديم التدريب والتوعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق الأثر في دعم بيئة الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة حلوان.