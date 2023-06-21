كاريتاس مصر تحتفي باليوم العالمي للاجئين

احتفلت كاريتاس مصر، باليوم العالمي للاجئين، حيث ذكرت صفحة كاريتاس مصر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي:
نحتفي بقوة وشجاعة اللاجئين في جميع أنحاء العالم. إنهم واجهوا تحديات لا يمكن تصورها، تاركين منازلهم خلفهم لفرصة أفضل في المستقبل. نحن سعداء للإعلان عن حدث ضخم نظمته مشروع كاريتاس أيد بأيد الممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي، ومشروع كاريتاس UNICEF ومشروع كاريتاس UNHCR نحن معًا ننظم احتفالًا خاصًا في الإسكندرية.
تمت دعوة 300 لاجئ للانضمام إلينا في يوم مليء بالأنشطة لجميع الأعمار. من ورش العمل التفاعلية إلى العروض الثقافية،. ولا ننسى النهاية المثيرة: حفلة موسيقية رائعة قدمها فنانين لاجئين موهوبين.
يشجع هذا الحدث على الشمولية ويبرز صمود اللاجئين. إنه تذكير بأننا أقوى عندما نقف معًا. فلنجتمع للاحتفال برحلاتهم، وتكريم قوتهم، وخلق عالم أكثر تعاطفًا.