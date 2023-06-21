ads
الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كاريتاس مصر تحتفي باليوم العالمي للاجئين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفلت كاريتاس مصر، باليوم العالمي للاجئين، حيث ذكرت صفحة كاريتاس مصر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي:

نحتفي بقوة وشجاعة اللاجئين في جميع أنحاء العالم. إنهم واجهوا تحديات لا يمكن تصورها، تاركين منازلهم خلفهم لفرصة أفضل في المستقبل. نحن سعداء للإعلان عن حدث ضخم نظمته مشروع كاريتاس أيد بأيد الممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي، ومشروع كاريتاس UNICEF ومشروع كاريتاس UNHCR نحن معًا ننظم احتفالًا خاصًا في الإسكندرية.

تمت دعوة 300 لاجئ للانضمام إلينا في يوم مليء بالأنشطة لجميع الأعمار. من ورش العمل التفاعلية إلى العروض الثقافية،. ولا ننسى النهاية المثيرة: حفلة موسيقية رائعة قدمها فنانين لاجئين موهوبين.

يشجع هذا الحدث على الشمولية ويبرز صمود اللاجئين. إنه تذكير بأننا أقوى عندما نقف معًا. فلنجتمع للاحتفال برحلاتهم، وتكريم قوتهم، وخلق عالم أكثر تعاطفًا.

355093821_667119218764590_5367420026639674369_n
355093821_667119218764590_5367420026639674369_n
355150023_667119328764579_1716658467923181448_n
355150023_667119328764579_1716658467923181448_n
355157937_667118688764643_8798396342759461004_n
355157937_667118688764643_8798396342759461004_n
355165774_667119092097936_1477130310414001029_n
355165774_667119092097936_1477130310414001029_n
355289978_667119458764566_1219382213629224099_n
355289978_667119458764566_1219382213629224099_n
355317101_667117635431415_6513019669115844565_n
355317101_667117635431415_6513019669115844565_n
355443289_667119275431251_7532348063239182646_n
355443289_667119275431251_7532348063239182646_n
355491228_667117732098072_2550555127742250219_n
355491228_667117732098072_2550555127742250219_n
كاريتاس مصر اليوم العالمي للاجئين UNICEF UNHCR الإسكندرية