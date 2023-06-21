تأهل 7 مصريين ومنتخب التتابع المختلط لنهائيات اليوم الأول من بطولة العالم لسباحة بالزعانف

تأهل 7 مصريين لنهائيات اليوم الأول من منافسات النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف والتي انطلقت صباح اليوم الأربعاء .

وتستمر المنافسات والمقامة على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يعقبها بطولة الأساتذة خلال يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

ونجح طارق حسن السيد في احتلال المركز الثاني في تصفيات سباق 100م مونو أولاد، فيما جاء زميله أحمد محمد عوض بالمركز الثالث لنفس السباق ليتأهلا سويا للنهائي، وفي نهائي سباق 100م زعانف مزدوجة أولاد تأهل الثنائي محمد هاني أبو العنين بالمركز الرابع بالتصفيات ومحمود محمد البليسي بالترتيب السادس.

ونجحت لوجين محمد شوقي من التأهل لنهائي مسابقة 100 م زعانف مزدوجة بنات، بتواجدها في المركز السادس بالتصفيات.



وفي سباق 400م مونو أولاد تأهل للنهائي الثنائي إبراهيم أحمد يوسف متصدرا للتصفيات وجاء زميله عمرو أحمد ماضي بالمركز الثاني.

وتمكن المنتخب المصري المكون من الرباعي "طارق حسن ومريم محمد وعمر الكسار وجنى أحمد فتحي" ، من التأهل لنهائي 4*50 م مونو تتابع مختلط عقب احتلاله للمركز الرابع بالتصفيات .

وتنطلق النهائيات عند الساعة الخامسة مساء اليوم يعقبها تسليم الميداليات للسباقات المنتهية.

تضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للشباب ، و13 سباقًا للبنات ، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للشباب ، وتتابعين للبنات ، وتتابعين مختلط.



ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 36 دولة من حول العالم حيث تضم قائمة الدول المشاركة في بطولة الناشئين كلًا من: إيطاليا، سلوفاكيا، اليونان، المجر، كوريا الجنوبية، ألمانيا، بلجيكا، فنلندا، إسبانيا، كرواتيا، كازاخستان، إستونيا، فرنسا، الأردن، المغرب، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الدولي للغوص، اليابان، كولومبيا، التشيك، النمسا، الاكوادور، الكويت، تونس، بولندا، تركيا، ماليزيا ومصر الدولة المنظمة، بينما لا يزال من المحتمل مشاركة كل من: تايلاند، تايوان، الصين.

فيما يشارك في بطولة الماسترز كلًا من: ألمانيا، أستراليا، المجر، بولندا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا، إيطاليا، اليابان، كولومبيا، تونس، سلوفينيا، الاتحاد الدولي للغوص، إستونيا، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، ماليزيا، سوريا، الهند، تركيا اوكرانيا، بينما لا تزال مشاركة منغوليا محتملة.