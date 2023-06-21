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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. رئيس هيئة قناة السويس: مشروع تطوير القطاع الجنوبي يتم بمعدات مصرية

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس
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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن كل مشروع قومي يدشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يكون واعدا ويصل للمصريين في أفضل حال.

وأضاف أسامة ربيع، خلال كلمته في مؤتمر الحفي المنعقد اليوم الأربعاء، أنه سيجري العمل على الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس خلال عامين، كما تم الاتفاق مع الرئيس السيسي، موضحا أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الرد على الشائعات التي تطال مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

يأتي المؤتمر الصحفي لهيئة قناة السويس لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير الجانب الجنوبي.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عرضا تقديميا من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي واستقبال تساؤلات الصحفيين، على أن يعقب ذلك تنظيم جولة لتفقد تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي.

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أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير القطاع الجنوبي