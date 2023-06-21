صور.. ضبط سائق بتهمة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط سائق لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى "منتهية الصلاحية".

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة بأنحاء الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة بدائرة القسم تمكنت من ضبط (سائق- مقيم بمحافظة مطروح) حال استقلاله سيارة "نقل ثلاجة- بدون تراخيص" محملة بكمية من المواد الغذائية عبارة عن (شاورمة دجاج بإجمالى 2,206 طن "مجهولة المصدر") .

بفحص المضبوطات بالتنسيق مع الجهات المختصة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي "منتهية الصلاحية".

بمواجهته اعترف بأنه يعمل لصالح إحدى الشركات الكائنة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، وأنه كان فى سبيله لتسليم المضبوطات للمحلات التابعة لها بدائرة قسم شرطة الساحل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.