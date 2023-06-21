مران الزمالك.. أوسوريو يمنح المثلوثي ودونجا تعليمات فنية خاصة

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على منح التونسي حمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا لاعبي الأبيض، تعليمات خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وانفرد أوسوريو بثنائي الزمالك، ومنحهما تعليمات فنية خاصة ، بجانب بعض الأدوار الخاصة بمركزيهما والتمركزات داخل الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.