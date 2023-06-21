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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بأسلوب "المفتاح المصطنع".. سقوط تشكيل عصابي بعد سرقتهم 4 سيارات بمنطقة المعادي

أرشيفيه
أرشيفيه
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 سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابى بعد سرقتها 4 سيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمنطقة المعادى. 

ضبط سيارة مسروقة 

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" واعترفا بارتكاب (3 وقائع سرقة) أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشادهمـا ضبط كافة السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهما بالسرقة . 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قبضة رجال مباحث القاهرة ضبط سيارة مسروقة قسم شرطة المعادي المفتاح المصطنع