بمناسبة عيد الأضحى.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وحرصًا من الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، منحهم زيارة استثنائية خلال وقفة عيد الأضحى أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الخميس الموافق 20 /7/2023، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.