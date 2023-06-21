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الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 90346 مخالفة مرورية متنوعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90346 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
(24324) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(912) مخالفة السير بدون تراخيص.
(27) مخالفة موقف عشوائى.
(78) مخالفة شروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

قانون ولوائح المرور ضبط 90346 مخالفة مرورية متنوعة وزارة الداخلية