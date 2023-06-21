انطلاق منافسات اليوم الثالث ببطولة أفريقيا للسلاح بصالات حسن مصطفى

انطلقت اليوم الأربعاء، منافسات اليوم الثالث من بطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التي تقام في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويشهد اليوم الثالث للبطولة إقامة منافسات كلًا من فردي الرجال لسلاح الشيش بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح السيف بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

وأوقعت القرعة الخاصة بمنافسات سلاح الشيش للرجال كلًا من علاء الدين أبوالقاسم وعبدالرحمن طلبة في المجموعة الأولى رفقة أبطال الجزائر ومالي وكوت ديفوار فيما يقع محمد حمزة في المجموعة الثانية مع بطل غانا والجزائر وكاب فيردي والمغرب.

أما محمد حسن فيقع في المجموعة الثالثة مع بطل نيجيريا والسنغال والجزائر وجنوب أفريقيا.

وعلى صعيد منافسات سلاح السيف للسيدات فستشارك جنى مدحت في المجموعة الأولى مع بطلتي الجزائر وبطلة تونس ولاعبة غانا بالإضافة إلى لاعبة السنغال.

أما في المجموعة الثانية فستشارك جنى البكري مع لاعبة السنغال وبطلة المغرب بالإضافة إلى لاعبة الجزائر وتونس فيما تخوض كلًا من مريم الدغيدي وندى حافظ منافسات المجموعة الثالثة رفقة بطلة الجزائر وجنوب أفريقيا وتونس.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.