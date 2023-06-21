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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة كفر الشيخ": فتح مركز طبي دسوق والرياض لاستخراج شهادات الزواج

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ ،عن فتح المركز الطبي بالرياض، لاستخراج شهادات الزواج، خلال يوم الوقفة وأول وثاني أيام العيد.

كما تقرر فتح المركز الطبي بدسوق، لاستخراج شهادات الزواج خلال ثالث ورابع وخامس أيام العيد، تيسيراً على المواطنين.

وجاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة.

وأشارت المديرية إلى أن الشهادة لا يتم استلامها إلا بعد مرور 15 يوما من تاريخ عمل التحاليل، وتيسيرا على الإخوة المواطنين القادمين من خارج المركز، جرى وضع الموقع الجغرافي للمركز الطبي بالرياض والمركز الطبي بدسوق، ليسهل الوصول اليهما عن طريق تطبيق الخرائط.

موقع المركز الطبي بالرياض
‏https://maps.app.goo.gl/zR7uXSfXQaYoiwhTA

‏موقع المركز الطبي بدسوق
‏https://maps.app.goo.gl/npybYTDvg6iA9w86A

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