أوكرانيا والأمم المتحدة تبحثان إنشاء صندوق للتعافي المجتمعي

بحث أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني وزير المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية، ودينيس براون المنسق المقيم للأمم المتحدة في أوكرانيا، تنفيذ نهج مجتمعي مشترك لتعافي أوكرانيا وإنشاء صندوق تعافي مجتمعي، وذلك قبل عقد مؤتمر التعافي في أوكرانيا.

وقال كوبراكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "إن ذلك يشمل إنشاء صندوق تعافي المجتمع، والذي يعد خطوة رئيسية نحو التعافي طويل الأجل وقدرة المجتمع على الصمود، وستشمل أولوياته ترميم المساكن والبنية التحتية الحيوية والاجتماعية، بالإضافة إلى إزالة الألغام للأغراض الإنسانية ودعم الأعمال التجارية المحلية".

ومن المخطط تعبئة 300 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس القادمة، فيما تبلغ قيمة التمويل الأولي 50 مليون دولار أمريكي.

وقال الوزير الأوكراني "نحن ندرك أن العديد من المجتمعات اليوم ليس لديها القدرة على مواجهة التحديات بمفردها، ومهمتنا هي توفير كل الدعم المؤسسي والمالي والاستشاري الضروري لتقوية المجتمعات، ولهذه الغاية، نقوم بالفعل بإنشاء هيكل إقليمي لفرق الدعم التي ستساعد المجتمعات على مواجهة تحديات التعافي ".