ads
الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمين العام للناتو يلتقي رئيس الجبل الأسود في بروكسل غدًا

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج، غدا الخميس، رئيس الجبل الأسود (مونتينيجرو) جاكوف ميلاتوفيتش في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو، أن المسئولين سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اجتماعهما، يطلعون فيه الصحفيين على ما تم التوصل إليه في المحادثات الثنائية.

ومن المتوقع أن يتناول ستولتنبرج وميلاتوفيتش في اجتماعهما أحدث تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تدعم الجبل الأسود أوكرانيا في حقها في حماية وحدة أراضيها وفي الانضمام إلى الناتو، وقد وقع رئيس وزراء الجبل الأسود دريتان أبازوفيتش والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالفعل على إعلان مشترك يرسم آفاق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو في ديسمبر 2022.

يشار إلى أن مونتينيجرو دولة أوروبية تقع في جنوب شرق أوروبا وانضمت إلى حلف الناتو عام 2017 وتسعى حاليا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ تقدمت بطلب للحصول على عضويته في عام 2008، وحصلت على وضع المرشح في عام 2010، وبدأت مفاوضات الانضمام في صيف عام 2012.

رئيس الجبل الأسود بلجيكا