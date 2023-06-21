الأمين العام للناتو يلتقي رئيس الجبل الأسود في بروكسل غدًا

يستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج، غدا الخميس، رئيس الجبل الأسود (مونتينيجرو) جاكوف ميلاتوفيتش في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو، أن المسئولين سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اجتماعهما، يطلعون فيه الصحفيين على ما تم التوصل إليه في المحادثات الثنائية.

ومن المتوقع أن يتناول ستولتنبرج وميلاتوفيتش في اجتماعهما أحدث تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تدعم الجبل الأسود أوكرانيا في حقها في حماية وحدة أراضيها وفي الانضمام إلى الناتو، وقد وقع رئيس وزراء الجبل الأسود دريتان أبازوفيتش والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالفعل على إعلان مشترك يرسم آفاق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو في ديسمبر 2022.

يشار إلى أن مونتينيجرو دولة أوروبية تقع في جنوب شرق أوروبا وانضمت إلى حلف الناتو عام 2017 وتسعى حاليا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ تقدمت بطلب للحصول على عضويته في عام 2008، وحصلت على وضع المرشح في عام 2010، وبدأت مفاوضات الانضمام في صيف عام 2012.