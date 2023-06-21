عصام كاريكا يطرح "مش مروحة" أول أيام العيد

انتهى الفنان عصام كاريكا من تصوير أغنية جديدة بعنوان “مش مروحة” من ألحانه وكلمات محمد هلال، وتشاركه في الكليب ملكة جمال أوكرانيا ماريس التي تدرس الرقص الشرقي وتقيم في القاهرة.

من المقرر عرض الكليب على جميع المنصات في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كاريكا يحتفل بالعيد مع الجمهور اللبناني حيث تعاقد على إحياء حفلا في مدينة صيدا يوم الأربعاء المقبل.

في سياق متصل انتهى عصام كاريكا من تلحين مجموعة من الأغنيات الجديدة لعدد من كبار النجوم مثل محمد منير وراغب علامة ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق ستظهر إلى النور خلال الأسابيع والشهور المقبلة.